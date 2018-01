Dit jaar wil de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout haar vrijwilligerswerking uitbreiden met burenbemiddelaars. De lokale politie werkt al een paar jaar met veiligheids- en verkeersvrijwilligers en is daar erg tevreden over. Heb je interesse om burenconflicten op te lossen? Dan wil de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout graag met je samenwerken. De opleiding tot burenbemiddelaar duurt vier dagen en vindt plaats in Campus Vesta in Ranst. Een burenbemiddelaar ontvangt ook een onkostenvergoeding. Op maandag 12 maart vindt om zeven uur 's avonds een informatievergadering plaats in het Veiligheidshuis Ter Stokt aan de Stelenseweg 92 in Geel. Daar kun je ineens je kandidatuur stellen. Je moet je wel vooraf inschrijven bij coördinator Jos Delarbre via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 014 56 47 33.