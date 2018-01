Februari is dé maand om je cd-collectie uit te breiden. De Geelse bibliotheek verkoopt al haar cd's van maandag 5 tot en met woensdag 28 februari tijdens de openingsuren aan 1 euro per stuk. Hoe ga je te werk? Je maakt een keuze in de muziekruimte, je gaat met je cd's langs de balie en betaalt aan de betaalautomaat.