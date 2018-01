De school Sint-Aloysius diende klacht in bij de politie tegen onbekenden. Een snapchatbericht verspreidde zich onder de leerlingen dat een praktijkleraar leerlingen zou mishandelen. De directie van de school benadrukt dat de beschuldigingen uit de lucht zijn gegrepen. Er zijn helemaal geen aanwijzingen dat de leerkracht zich zou misdragen hebben tegenover één of meerdere leerlingen. De directie informeerde de ouders wel over het bericht. De leerkracht blijft ook gewoon les geven op de school.