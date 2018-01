De raadkamer in Turnout bevestigde dinsdag de aanhouding van een dertiger uit Westerlo. Hij wordt verdacht van moordpoging op zijn vrouw. De man viel op 14 januari zijn vrouw, die elders woont, in Geel aan met een hamer. De vrouw kreeg over het hele lichaam slagen, ook op het hoofd. Ze raakte zwaargewond, maar is ondertussen buiten levensgevaar. Na de moordpoging vluchtte de man weg. Pas enkele dagen later meldde hij zich aan bij de politie. De verdachte is geen onbekende voor het gerecht. Onlangs werd hij naar de correctionele rechtbank verwezen voor een eerdere geweldpleging op zijn vrouw, in mei vorig jaar. Hij stak haar toen neer met een mes. Die feiten werden aanvankelijk bestempeld als poging doodslag, maar nadien afgezwakt naar slagen en verwondingen.