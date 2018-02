Voor de maand februari kondigt de lokale politie snelheidscontroles aan in Rauwelkoven en in Velveken in Geel, op de Steenweg op Meerhout en de Nieuwe Baan in Laakdal en in Kiezel en in Heikant in Meerhout. Ook op andere plaatsen in de politiezones worden onaangekondigde snelheidscontroles gehouden.