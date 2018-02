Is het binnenkort mogelijk om de bus te nemen via een halte op de autosnelweg zelf? Als het van de stad Geel en acht andere Kempense gemeenten afhangt wel. De provincie Antwerpen lanceert samen met de 9 een mobiliteitsplan. Naast de vernieuwende bushaltes op de autosnelweg, zijn ook een tonnagebeperking in de dorpskernen en veilige autoluwe fietsroutes de speerpunten in het plan van de driehoek tussen de E34, de E313 en de Noord-zuidverbinding tussen Geel en Kasterlee. Alle 9 gemeenten kreunen onder de vrachtwagens die via gemeentewegen tussen de E34 en de E313 om files op de snelwegen te omzeilen.