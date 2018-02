De laatste bovengrondse koperen draad voor het elektriciteitsnet in de centrumstraat Pallo verdwijnt en wordt vervangen door een veiliger ondergronds elektriciteitsnet. Niet enkel het elektriciteitsnet wordt vervangen, de stad besliste om gelijktijdig ook het aardgasnet, het telecomnetwerk en de waterleiding te vernieuwen en een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen. De straatinrichting krijgt een volledige make-over. Het uitzicht van Pallo verandert door deze ingrijpende werken. Waar auto’s nu op het voetpad of op de rijweg parkeerden, kunnen ze in de toekomst op afgebakende parkeerplaatsen staan. Door de nieuwe straatindeling hebben voetgangers, fietsers en auto’s meer ruimte. De straatverlichting wordt vernieuwd met LED lampen en er komt ook meer groen in het straatbeeld. Het éénrichtingsverkeer blijft behouden. Pallo wordt met andere woorden een kwalitatieve en leefbare centrumstraat. Omdat de werken gecombineerd worden, blijft de overlast voor de bewoners tot een minimum in tijd beperkt. Sinds eind januari zijn de nutsmaatschappijen aan het werk. Zij werken ongeveer vier maanden. Daarna legt de aannemer de riolering en realiseert de inrichting van de straat. Als alles vlot verloopt zijn de werken afgerond tegen het einde van het jaar.