De Geelse Sarah Baatout is terug thuis. Zij verbleef één maand in het Zuidpoolstation Prinses Elisabeth op Antarctica. Ze voerde wetenschappelijk onderzoek uit voor het SCK in Mol met het oog op de ruimtevaart. Dankzij ondermeer de beperkte ruimte en het nodige isolement is volgens de wetenschapster de zuidpoolbasis, de ideale plek om de omstandigheden van een Marsreis na te bootsen. Sarah hoopt op basis van de resultaten subsidies te krijgen om terug te keren voor onderzoek over een langere periode en zijzelf wil over drie à vier jaar terugkeren, als haar kinderen meerderjarig zijn.