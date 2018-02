Elk jaar eisen woningbranden ongeveer 100 dodelijke slachtoffers in ons land. De vijftien gemeenten binnen de Brandweerzone Kempen slaan de handen in elkaar en nemen deel aan de campagne georganiseerd door de stichting Brandwonden. Aan het onthaal van het stadhuis kan je kwalitatieve rookmelders kopen aan 16 euro per stuk. De rookmelders hebben een niet verwijderbare lithiumbatterij die probleemloos tien jaar meegaat. Bewaar het garantiebewijs dat met de rookmelder meegeleverd wordt. Bij een defect binnen de tien jaar ontvang je gratis een nieuw exemplaar. De bodemplaat is voorzien van dubbelzijdige kleefband zodat je niet hoeft te boren. Er komen geen elektrische kabels of ander bevestigingsmateriaal aan te pas. Over twee jaar zijn rookmelders verplicht in alle woningen in Vlaanderen.