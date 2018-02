In de eerste divisie van het volleybal van de dames won VC Geel met 3-1 van Lint. Setstanden waren 25-16, 21-25, 25-21, 25-14. De Geelse dames blijven mooi op de zevende plek staan in het klassement van eerste divisie. Een goede opsteker voor de halve finale van de Vlaamse volleybalbeker tegen Gooik. De heren van VC Geel wonnen de derby in Herenthout met 1-3 en staan derde in het klassement in hun reeks