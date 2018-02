In het basketbal verloor Finas Geel thuis tegen Fellows Ekeren met 82-84. Geel startte gretig en met zeven spelers, slaagde de ploeg erin om toch in het eerste kwart een kleine voorsprong te nemen.Beide teams bleven aan elkaar gewaagd. Tijdens de derde kwart probeerde Ekeren de forcing te voeren. Met nog twee minuten te gaan stond het 77-77 gelijk, maar in de slotfase bepaalden details het verschil en eindigde de wedstrijd op een 82-84 nederlaag voor Finas Geel.