In 2018 leed ASV Geel in de eerste amateurklasse van het voetbal geen verlies bij Berchem, Hamme en Dender. Maar op het veld van Eendracht Aalst werden de Gelenaars geconfronteerd met de eerste nederlaag van het kalenderjaar met het kleinste verschil. Het werd 1-0 in het voordeel van Aalst. Er zat een beter resultaat in want zowel Reuten als Vandermeulen kwamen nog dicht bij de gelijkmaker.