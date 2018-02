Tom Corstjens komt bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen op voor N-VA. Hij is geen onbekende in Geel want Tom is buiten verzekeringsmakelaar ook actief bij verschillende verenigingen. Hij wil zich nu samen met N-VA Geel inzetten voor een aangenaam en veilig Geel, waarbij hij veel aandacht schenkt aan lokale economie en de Geelse financiën. Corstjens is al enkele jaren lid van N-VA en verleende achter de schermen al een tijd adviezen aan de Geelse N-VA afdeling. Bij de gemeenteraadsverkiezingen neemt hij een prominente plaats op binnen de lijst.