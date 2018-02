2710 voertuigen werden gecontroleerd tijden een preventieve actie tegen woninginbraken. Verder werden er 27 personen nagetrokken in databanken van de politie. Eén persoon die geseind stond werd aangetroffen. Eén bestuurder legde een positieve drugstest af. 35 bestuurders wergen gecontroleerd op alcoholgebruik. Niemand van hen had teveel gedronken. Op vier locaties in Geel werd het in- en/of uitgaand verkeer aan een grondige controle onderworpen. De locaties werden bepaald op basis van recent cijfermateriaal van woninginbraken. De actie liep van 12 tot 18 uur. Ook in de andere gemeenten van de politiezone staan dergelijke acties in de nabije toekomst gepland. Vorig jaar stelde de politiezone 157 woninginbraken vast. Daarnaast registreerde ze ook 64 pogingen tot inbraak. Voor de inbraken en de pogingen samen is dit een lichte daling van twee procent ten opzichte van 2016. Sinds 2011 is dit het laagste aantal inbraken.