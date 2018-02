Het productiebedrijf Borit gelegen aan de Lammerdries in Geel is één van de de 4 vier winnaars van de titel Factory of the future. De technologiefederatie Agoria reikt deze prijs uit. Fabrieken van de Toekomst moeten volgens Agoria investeren in digitalisering, in slimme processen en producten en in een productie van wereldniveau. Maar ook doordacht omgaan met energie en materialen en aandacht hebben voor betrokkenheid, creativiteit en autonomie van medewerkers. Borit produceert componenten voor brandstofcellen, warmtewisselaars, elektrolysetoepassingen en temperatuurcontrole systemen. Complexe technologieën, snelle marktpenetratie en continue investeringen vormen een aantal speerpunten van het bedrijf. De unieke zelf-ontwikkelde hydroforming technologie, een plaatstaal die onder waterdruk precies en tot heel complexe vormen kan bewerkt worden, is hun paradepaardje. Het Geelse bedrijf is al 8 jaar bezig en vanaf dag 1 internationaal actief en heeft een tweede vestiging in Cleveland in de Verenigde Staten.