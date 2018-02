De politiezone Geel-Laakdal-Meerhout woensdag opnieuw actie tegen woninginbraken. Tijdens deze preventieve actie werden 896 voertuigen gecontroleerd volgens de ANPR camera's. 180 voertuigen werden gecontroleerd op vaste controleposten rond De Leunen in Geel. Ook werden er acht personen nagetrokken in de databanken van de politie. Eén informatierapport werd opgesteld voor verdachte handelingen. 65 bestuurders werden gecontroleerd op alcoholgebruik. Niemand van hen had teveel gedronken. Drie bestuurder kregen een boete omdat ze niet-handenvrij aan het telefoneren waren. Op drie locaties in Geel werd het in- en/of uitgaand verkeer aan een grondige controle onderworpen. De locaties werden bepaald op basis van recent cijfermateriaal van woninginbraken. Ook in de andere gemeenten van de politiezone staan dergelijke acties in de nabije toekomst gepland.