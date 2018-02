Voorbeeldig Geel strijkt na Bel en Larum, dit weekeinde neer in het ontmoetingscentrum van Winkelomheide. Je ontdekt er foto- en videomateriaal, meer dan 1.500, van Winkelomheide uit vervlogen tijden. De carnavalstoet van de Heiknuiters gaat zeker niet ontbreken. Het verleden leeft in Geel, dankzij het project Voorbeeldig Geel. Een reizende tentoonstelling die beurtelings de twaalf parochies in de schijnwerpers zet. Vanavond krijg je een uniek extraatje met de filmvertoning van de St-Dimpnaommegang in 1975. Morgen en zondag kan je naar de tentoonstelling gaan kijken telkens van tien 's ochtends tot zes 's avonds.