Gelenaar Frederik Frison krijgt van wielerploeg Lotto-Soudal een contractverlenging van twee jaar. Frison is blij met deze verlenging. Vorig jaar kende Frederik een rotseizoen met een bekkenbreuk in de Vierdaagse van Duinkerke en later op het seizoen kreeg hij klierkoorst, dat een definitieve streep onder vorig seizoen trok.