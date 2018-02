Geel gaat vanaf 15 februari een proefopstelling plaatsen in Kalvariebergstraat en Oosterlosepad. Om de veiligheid van de weggebruikers te verbeteren en parkeerproblemen op te lossen in de omgeving van het MPI Oosterlo. Beide proefopstellingen worden geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig. In Kalvariebergstraat geldt dan enkelrichtingsverkeer vanaf de ingang van de parking van het MPI tot Eindhoutseweg naar Eindhoutseweg toe. Fietsers mogen wel in beide richtingen rijden. In hetzelfde deel van de straat mag je niet meer parkeren. Enkel busjes van het MPI mogen tweemaal per dag langs de kloostermuur even parkeren. Met deze maatregel blijft Eindhoutseweg vrij aan het kerkplein. Na overleg met het MPI en Huize Perrekes besliste de stad om ook een proefopstelling met enkelrichting in te voeren in Oosterlosepad. Je mag Oosterlosepad inrijden vanaf Oosterloseweg, maar niet meer langs daar uitrijden. Fietsers mogen nog wel in beide richtingen rijden.