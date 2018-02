Maandag hield de politiezone snelheidscontroles met interceptie. In totaal werden er 2 142 bestuurders gecontroleerd. Slechts 86 procent hield zich aan de geldende snelheidsregimes. Van zes personen werd hun rijbewijs onmiddellijk ingetrokken. Zij reden minstens 50 km/u meer dan toegelaten. De hoogst gemeten snelheid was 159 km/u op de Ring in Geel. De controles vonden plaats in Geel aan de Retieseweg en de Ring en in Laakdal aan de Averboodse Baan. Verder werden er nog een aantal bekeuringen gegeven voor verkeersinbreuken. Hoofdzakelijk voor het niet-handenvrij bellen. Eén persoon werd onderschept omdat hij nog acht openstaande boetes had staan.