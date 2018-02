De rechter veroordeelde een Italiaan van 48 uit Geel bij verstek tot een effectieve gevangenisstraf van tien maanden en een boete van 156 euro voor het toebrengen van slagen en verwondingen aan zijn vrouw, zowel thuis als in café De Max in Geel. De uitbaatster van het café zag op 21 februari 2016 hoe de man de vrouw bleef knijpen tot ze het uitschreeuwde van de pijn. De politie kwam even later ter plaatse. De man verklaarde dat hij te veel alcohol had gedronken en zich niet meer kon herinneren dat hij haar had geslagen. Drie jaar werd de man door de politie al eens aangesproken omwille van zijn agressief gedrag.