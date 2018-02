Op de verschillende campussen van de Thomas More Hogeschool waaronder in Geel namen 1200 leerlingen uit het secundair onderwijs gisteren deel aan de openlesdag XL van de Hogeschool. Ze volgden een theorieles, labo of practicum, lunchten in de studentresto’s en maakten kennis met het echte studentenleven. Op de openlesdag XL stellen leerlingen zelf een lespakket samen en draaien ze gewoon mee met het dagelijkse leven op de campus. Ze maakten kennis met een of meerdere studierichtingen die hen interesseren. Vooral de opleidingen in Geel blijken publiekstrekkers te zijn.