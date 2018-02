Onder de noemer 't Is Geel en 't Kiest organiseert Geel FM vanaf eind deze maand een reeks politieke debatten in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober. De verschillende partijkopstukken nemen het voor een publiek in café de Werft verbaal tegen elkaar op, terwijl de gesprekken ook live uitgezonden worden op de radio. De luisteraar wordt tegelijk uitgenodigd om via sociale media op de politieke uitspraken te reageren. Bedoeling is dat de verschillende partijen hun visie geven over een reeks vooraf gekozen thema's. De eerste debatsessie, een soort startschot met een algemene kennismaking, vindt op zondag 25 februari om 11u in het cultuurcafé plaats. Elke uitzending zal in zijn totaliteit twee uur duren.