Vrijdag 16 februari worden tussen 9u en 15u nieuwe verkeersdrempels geplaatst in Schambraken, Veldstraat/Meren in Olen. Tijdens het plaatsen van de rijbaankussens worden de vermelde straten achtereenvolgens een tijdlang afgesloten voor doorgaand verkeer.

De verkeersdrempels in Schambraken worden eerst geplaatst. Later op de dag volgen de rijbaankussens in de Veldstraat/Meren. Omdat er al werken bezig zijn aan de N13 staan er al omleidingen aangegeven. Je kan deze best volgen.