Vorige week werd nog een misdienst gehouden voor Sint Apollonia in haar kerk te Stelen en afgelopen vrijdag vertrok het houten beeld naar IParc in Kampenhout. Daat ondergaat het een grondige behandeling tegen houtworm en memel. Enkel zo kan men het beeld bewaren voor het nageslacht. De behandeling wordt gesubsidieerd door de provincie Antwerpen en erfgoedcel k.Erf. Het beeld werd 140 jaar geleden gemaakt door meester beeldhouwer Frans De Vriendt. Sint Apollonia is de beschermheilige van de tandartsen en vroeger was Stelen daarvoor een bekende bedevaartsplaats.