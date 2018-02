97% van de in totaal 551 gecontroleerde bestuurders legden het afgelopen weekeinde een negatieve alcoholtest af. Het voorbije weekeinde hield de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout meerdere WODCA acties. Zes chauffeurs hadden een alcoholgehalte tussen 0,5 en 0,8 promille. Zij kwamen er vanaf met een rijverbod van drie uur en een onmiddellijke inning van 179 euro. Tien bestuurders hadden een alcoholgehalte van meer dan 0,8 promille. Zij kregen minimaal zes uur rijverbod en een proces-verbaal. Dit resulteert in een minnelijke schikking of een dagvaarding voor de politierechter.

Er werd ook één proces-verbaal opgesteld voor een bestuurder die met de wagen reed terwijl zijn rijbewijs ingehouden was. Eén bestuurder kreeg een bekeuring omdat hij reed met aangevroren ruiten.

De controles vonden plaats in de drie gemeenten van de politiezone.

Er werden ook nog controles op gsm-gebruik uitgevoerd. Elf personen kregen een boete omdat ze niet-handenvrij aan het gsm'en waren. Twee fietsers kregen een bekeuring omdat hun fietsverlichting niet werkte.