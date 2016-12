Op voorstel van Jurgen Mensch, schepen voor financiën in Laakdal werd de activeringsheffing voor onbebouwde percelen geplafonneerd op 20 euro per lopende meter. Normaal steeg deze belasting jaarlijks met 5 euro per lopende meter met een maximum van 30 euro in 2018 per lopende meter. Daarnaast komt er een belastingsvrijstelling voor kinderen onder de 25 jaar met bouwgrond. Schepen Jurgen Mensch pakte kordaar het oude belastingsreglement op de drijfkracht aan. Zijn verbazing was groot toen de schepen vaststelde dat de vorige beleidsmakers enkel de kleine Laakdalse KMO en zelfstandigen controleerden en niet de grote bedrijven. Hij liet een grondige evaluatie doen van vergelijkbare drijfkrachtbelastingen uit de regio en de schepen liet voor de eerste maal de multinationals controleren. Dit resulteerde in een opmerkelijke extra bijdrage van 388.000 euro van deze bedrijven op jaarbasis, waardoor het gemeentebestuur het tarief voor de kleine KMO's en zelfstandigen kon verlagen. Ook schepen van lokale economie Gerda Broeckx is tevreden over de herziening van het belastingreglement. Al negen jaar verhoogde Laakdal haar belastingstarieven niet. Zo hanteert Laakdal op 5 andere Kempense gemeenten na, het laagste tarief voor onroerende voorheffing nl. 1.100 opcentiemen. Ook op het vlak van de personenbelasting staat Laakdal mooi in het peleton met 7,5%.