Laakdal wil volgend voorjaar een thermografische kaart tonen aan zijn inwoners. Laakdal wil zo aan haar inwoners advies geven over het isoleren van hun woning, maar hen ook sensibiliseren over hoe ze deze problemen kunnen voorkomen. Dinsdagnacht vloog een vliegtuig 35 keer over Laakdal om een thermografische foto te kunnen maken. Schepen van Milieu Benny Smets zegt dat de kaart niet uit de lucht werd gegrepen. Al eerder werd een studie in Laakdal gedaan naar de isolatie van de woningen en daaruit bleek dat 22% daarvan niet goed geïsoleerd is. Met de thermografische kaart weet men welke woning niet meer voldoet aan de isolatienormen en worden de bewoners ervan uitgenodigd.