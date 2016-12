Op zondag 8 januari 2017 trakteren het gemeente- en OCMW-bestuur in een sfeervolle wintersetting alle inwoners van Kasterlee op een drankje van 14u tot 16u30 op het bibliotheekplein in Lichtaart. De nieuwjaarsdrink vervangt de klassieke nieuwjaarsreceptie met genodigden in het OC Lichtaart. Drink samen met je buren, vrienden of familie een pompoenbier, Witte madam of Kastel. Of warm je op met een Glühwein, pompoensoep of warme chocomelk. De Koninklijke Fanfare Vreugd in Deugd Lichtaart en de muziekband Satellite Seven zorgen voor een vrolijke noot, vuurkorven en sfeerverlichting brengen gezelligheid. Het gemeentebestuur van Kasterlee vraagt aan de inwoners om zo veel mogelijk met de fiets te komen, omdat parkeerplaatsen schaars zijn. Er is een fietsparking voorzien op de speelplaats van de gemeentelijke basisschool De Pagadder.

Die dag rijdt er ook een gratis pendeldienst vanuit Kasterlee en Tielen naar Lichtaart:

bus vertrekt in Kasterlee (voor gemeentehuis) om 13.40 uur, 14.20 uur, 15 uur en 15.40 uur

bus vertrekt in Tielen (Tielendorp parking ‘de Orchidee’ ) om 14 uur, 14.40 uur, 15.20 uur en 16 uur

Om de 40 minuten is er een bus terug naar Tielen of Kasterlee. De laatste bus terug vanuit Lichtaart vertrekt om 16.45 uur