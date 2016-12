Elk kind uit Kasterlee moet zijn verjaardag kunnen vieren. Het OCMW van Kasterlee werkt sinds kort samen met Feestvarken. Deze vzw voorziet gratis verjaardagspakketten voor kinderen tussen 3 en 12 jaar in kansarmoede. In het pakket zit een cadeau voor de jarige en allerlei feestartikelen om op school of thuis een feestje te organiseren. Zo kan elk kind dat verjaart, zijn verjaardag toch vieren. De pakketten worden door een sociale werkplaats gemaakt en elk pakket kost 40 euro en Feestvarken vzw biedt deze pakketten gratis aan dankzij giften en schenkingen die ze ontvangen. Het OCMW bepaalt welke kinderen in aanmerking komen voor een verjaardagspakket. Het Kastelse OCMW-bestuur besliste om ook kinderen in armoede van 0 tot en met 2 jaar een verjaardagspakket te geven. Het OCMW doet dit met eigen middelen.