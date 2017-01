De Kortrijkse band Goose is de eerste naam die het Olense festival Gladiolen loslaat voor de komende editie. Heel de week lost de organisatie nieuwe namen voor Gladiolen. Het festival vindt dit jaar voor de 18de keer plaats in het weekeinde van vrijdag 2 en zaterdag 3 juni. Op zaterdag 7 januari start om 10u stipt de online voorverkoop van de kaarten. De voorbije jaren was het Olense festival altijd uitverkocht. Wie erbij wil zijn op deze 18e editie doet er goed aan op voorhand tickets te kopen. Met dagtickets voor 20 euro en combitickets voor slechts 30 euro blijft Gladiolen een festival met een beresterke prijs-kwaliteitsverhouding. Nieuw dit jaar is dat bezoekers ook op voorhand drankbonnen online kunnen kopen.