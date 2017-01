De openingsuren van het wijkkantoor in Laakdal van de politiezone zijn gewijzigd. Het wijkkantoor is vanaf nu op werkdagen van 9u tot 12u 's middags. De openingsuren van het hoofdkantoor aan de Stelenseweg en het wijkkantoor in Meerhout wijzigen niet. Het hoofdkantoor aan de Stelenseweg in Geel is op weekdagen open van 7 tot 20 uur en tijdens weekends, feest- en brugdagen van 8 tot 20 uur. Het wijkkantoor in Meerhout is open van maandag tot en met donderdag van 9 - 12 uur en van 14 - 16 uur. Maandag ook van 16 - 19 uur. Vrijdag alleen van 9 - 12 uur.