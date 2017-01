Vanaf 17 januari start een aannemer met aanpassingswerken aan de fietspaden van de Gierlebaan in Kasterlee en de Vennestraat in Gierle. Het fietspad van de Gierlebaan wordt opnieuw heraangelegd en verbreed vanaf de grens van Kasterlee met Gierle tot voor de Prijstraat. Het project wordt samen uitgevoerd met de gemeente Lille. Daar wordt ook het wegdek van de Vennestraat nabij het centrum van Gierle vernieuwd alsook het fietspad verbreed. De werken gebeuren in 3 fasen. Tijdens de volledige duur van de werken wordt een omleiding voorzien. Fietsers en voetgangers kunnen altijd langs de werken passeren. De bussen van De Lijn rijden om in twee richtingen via de Messenakkerstraat en Walravens.