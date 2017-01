Het transport over de Kempense kanalen kende het afgelopen jaar een sterke groei. Over het Albertkanaal is 8 procent meer containers vervoerd, dit komt door ondermeer de verhoging van enkele bruggen. Over het kanaal Dessel-Kwaadmechelen passeerden 13 procent meer containerschepen en over Bocholt-Herentals zelfs 15 procent meer. Op het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten bleef de trafiek gelijk in vergelijking met 2015. In totaal zijn het voorbije jaar 750.000 containers vervoerd over de Vlaamse waterwegen. Dat is 9 procent meer dan in 2015.