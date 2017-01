Honderden mensen kwamen naar het plein aan de bib in Lichtaart voor de nieuwjaarsdrink van de gemeente Kasterlee. Dat voor de eerste maal werd georganiseerd door het gemeentebestuur. De omgeving van het plein was sfeervol ingericht met vuurkorven en extra verlichting. De koninklijke fanfare Vreugd in Deugd uit Lichtaart en de muzikale groep Satellite Seven traden op. Een gratis pendelbus bracht heel wat mensen van Tielen en Kasterlee naar de nieuwjaarsdrink en terug.