Het Molse gemeentebestuur reageert verbolgen over de blinde vernielzucht die gepaard ging met een diefstal van waardevolle metalen op de begraafplaats van Wezel. Een monument ter gedachtenis van de gesneuvelden tijdens Wereldoorlogen I en II werd vrijwel volledig vernield om het kostbare metaal van de gedenkplaten te stelen. De politie startte een onderzoek. De dieven toonden geen enkel respect voor het monument. Om de bronzen platen met de namen van de gesneuvelden los te wrikken, gingen ze de constructie te lijf met zwaar materieel. Het symbolisch uitermate belangrijke monument ligt daardoor vrijwel volledig in puin. De bronzen platen zijn verdwenen. Verder probeerden de dieven met een slijpschijf ook het grote kruis af te zagen. Ze slaagden evenwel niet in dit opzet. Van de daders ontbreekt elk spoor. Mensen die de afgelopen dagen verdachten zaken hebben vastgelegd op of rond de begraafplaats van Wezel, worden gevraagd dit te melden aan de politie.