Het duikteam van de brandweer haalde een vrouw uit het water in het Albertkanaal. De hulpdiensten werden gisterenmiddag opgeroepen voor een persoon die in de buurt van de Hepmansbossen ter hoogte van Meerhout in het Albertkanaal was terechtgekomen. Volgens de lokale politie gaat het om een wanhoopsdaad. Het slachtoffer leefde nog op het moment dat zij uit het koude water werd gehaald, maar verkeerde in levensgevaar. Wie vragen heeft in verband met zelfmoord of een luisterend oor zoekt, kan contact opnemen met het nummer 1813 van de zelfmoordlijn of vindt meer informatie op de website www.zelfmoord1813.be.