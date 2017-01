De openingsuren van de PWA dienstverlening zijn gewijzigd door een reorganisatie sinds begin januari. Vanaf nu kan je voor de PWA dienstverlening terecht op maandag tussen 9u en 12u op het gemeentehuis in Kasterlee. Op dinsdag tussen 9u en 12u in het Sociaal Huis in Lichtaart en de laatste vrijdag van de maand tussen 9u30 en 11u in de bibliotheek van Tielen.