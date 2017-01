In Olen stijgt de prijs van een compostbak van 25 naar 40 euro. Volgens de gemeente is dit niet duur, als je bedenkt dat de werkelijke kostprijs bij de leverancier ongeveer 80 euro is. Deze gerecycleerde kunststof bakken zijn een duurzame oplossing om je keuken- en groenresten van een grotere tuin te verwerken. Hoe kan je thuis composteren? Ideaal is om twee of meerdere compostbakken aan elkaar vast te maken. Het verse materiaal gaat in de eerste bak. Na 3 tot 6 maanden schep je alles naar de tweede bak, het zogenaamde omzetten. Nog eens enkele maanden later kan je de inhoud van bak 2 verscheppen naar bak 3, waar het verder kan uitrijpen. Deze laatste fase dek je best af om te vermijden dat de regen alle voedingsstoffen wegspoelt. Mocht je nog vragen hebben over thuiscomposteren als inwoner van Olen, dan kan je via de medewerkers van Mens en Ruimte beroep doen op de kringloopkrachten. Dat zijn opgeleide vrijwilligers die thuiscomposteren en afvalarm tuinieren promoten.