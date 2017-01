In Olen namen 76 mensen deel aan de hoortest van de Seveso-sirenes op donderdag 5 januari. Ruim 90% van de deelnemers hoorden het signaal. Slechts 9% van de mensen begreep de boodschap die werd omgeroepen. Het Olense gemeentebestuur bekijkt mogelijke verbeterpunten met de beheerder van de sirenes. In de omgeving van de Olense Seveso-bedrijven Umicore en Aurubis staan verschillende elektronische sirenes opgesteld die kunnen ingezet worden bij noodsituaties. De sirenes worden om de drie maanden getest. Dan klinkt er tussen 11u45 en 13u15 een huiltoon, gevolgd door een “ding dong”-geluid en tenslotte een boodschap. Het lokaal bestuur wil nagaan in hoeverre deze signalen hoor- en verstaanbaar zijn. Olen vraagt aan zijn inwoners om bij de volgende testen van de sirenes op 6 april, 6 juli en 5 oktober hun ervaringen te delen via het e-loket en via sociale media.