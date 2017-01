Op zaterdag 21 januari wordt de E313 ter hoogte van de werken aan de snelwegbrug over de spoorlijn Lier-Herentals in Grobbendonk volledig afgesloten in beide rijrichtingen. Het tijdelijk afsluiten van de snelweg is nodig voor het aanvoeren en plaatsen van de brugliggers. Zowel het verkeer richting Antwerpen als richting Hasselt wordt gedurende 24uren omgeleid via de E34 en de calamiteitenroutes. Er wordt zware hinder verwacht en men raadt iedereen aan om die dag de E313 te mijden en niet noodzakelijke verplaatsingen via deze route uit te stellen. Tijdens de werken aan de brug is tijdelijk geen treinverkeer mogelijk op de spoorlijn Lier-Herentals. Het treinverkeer is onderbroken vanaf zaterdag 1u30 tot zondag 18u.