Vanaf maandag 16 januari wordt de doorgang tussen het oude Delhaize gebouw en het nieuwe toeristische infokantoor op de Markt van Kasterlee opengezet voor voetgangers en fietsers. Vanaf woensdag 18 januari wordt de omgeving van het Ontmoetingscentrum in Kasterlee heraangelegd. De werken gaan ongeveer een half jaar duren. Vanaf woensdag is de parking achter het gemeentehuis van Kasterlee niet beschikbaar. Je kan wel parkeren op de nieuwe aangelegde parking in de Karekietstraat, op de Markt of op de parking aan de bibliotheek in de Kapelstraat. Vanaf maandag 23 januari is ook het Binnenpad, tussen Karekietstraat en Markt afgesloten voor alle verkeer. Supermarkt Delhaize, het woonzorgcentrum Aquamarijn, Het Okra-lokaak en de woningen in de Karekietstraat blijven bereikbaar via de Hofstraat. De hoofdingang van het gemeentehuis blijft altijd toegankelijk. Het politiekantoor blijft in principe ook bereikbaar via hun hoofdingang. Indien dit uitzonderlijk niet het geval is, word je via de hoofdingang van het gemeentehuis doorgestuurd naar een tijdelijk politieloket. De nieuwe parking gaat ongeveer dezelfde capaciteit hebben als de huidige. Bijkomend wordt een doorgang naar de parking van de Delhaize en het nieuwe toeristisch infokantoor voorzien en komt er een overdekte fietspergola. Op termijn komen er ook laadpunten voor elektrische fietsen en auto’s. Alle werken zijn weersafhankelijk, waardoor de timing kan verschuiven.