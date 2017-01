De werken aan de spoorwegbrug ter hoogte van Grobbendonk op de E313 zitten erop. Sinds zaterdagnamiddag vijf uur is de rijbaan in beide richtingen terug open. Het agentschap wegen en verkeer had 24 uur uitgetrokken om de werken uit te voeren. Het agentschap wegen en verkeer verkaarde dat door een goede coördinatie tussen de vele partners, een vlekkeloze uitvoering en geholpen door de gunstige weersomstandigheden de werken veel sneller konden afgerond worden dan voorzien.