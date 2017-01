De Olense Basisschool Toermalijn scoorde het best bij de fietscontrolewedstrijd van de politiezone Neteland. Met 90,2% goedgekeurde fietsen was de Olense basisschool primus. Op de tweede plek eindigde nog een Olense basisschool 'De Kriebel' met 85,6% goedgekeurde fietsen. Voor het negende jaar op rij organiseerde de lokale politiezone Neteland een fietscontrolewedstrijd voor de leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar. De controles vonden plaats tijdens de eerste twee maanden van het schooljaar. Er werden in in totaal 981 fietsen gecontroleerd. Hiervan werden er 669 goedgekeurd ofwel 68,2 procent. De fietscontroles vonden plaats in de politiezone Neteland die bestaat uit Olen, Grobbendonk, Herentals, Herenthout en Vorselaar.