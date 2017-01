CD&V Laakdal spoort de inwoners van hun gemeente aan om deel te nemen aan de actie Tournée Minérale, een initiatief van de Druglijn en Stichting tegen Kanker. Federaal minister Kris Peeters steunt de Laakdalse CD&V-afdeling met dit initiatief. Initiatiefnemers Stein Voet en Bob Nijsmans kunnen alvast rekenen op steun van de eigen partijwerking. Onder andere burgemeester Tine Gielis en schepen Gerda Broeckx bannen alcohol in de maand februari. Voor CD&V-jongere Stein Voet, die ooit een eindwerk schreef over alcohol, is dit initiatief een peulenschil. Stein bant al zijn ganse leven alcohol en toont aan dat het heus niet moeilijk is om plezier te beleven zonder alcohol. Bovendien is het gezonder om te leven zonder alcohol, het bevordert je nachtrust en geeft meer energie.