De Olense strooidiensten houden het weerbericht deze dagen extra in de gaten. Voorspelt de weerman bar winterweer? Dan gaan de sneeuw- en ijsruimers 's morgens vroeg met kilo’s strooizout de baan op om gladde, gevaarlijke wegen te vermijden. Dagelijks staan de strooidiensten van Olen paraat om de hoofdwegen in de gemeente sneeuw- en ijsvrij te houden. Het nodige zout ligt klaar. De strooi- en ruimroutes liggen vast. De gemeentelijke strooidiensten volgen een route langs vooraf bepaalde straten. Ze strooien dus niet in alle straten. Zout strooien heeft pas nut als er voldoende verkeer in de straat is. Trouwens, strooizout vormt een belasting voor het milieu. Er spaarzaam mee omspringen is de boodschap.

De strooi- en ruimroute:

Melkerijstraat -> Stationsstraat -> P. Van Looystraat -> Beilen -> Stationsstraat -> Larumseweg -> Keizershofstraat -> Boekel -> Schoolstraat -> Oevelseweg -> Krentzen -> Lammerdries-Oost -> Hagelberg -> Lammerdries-Zuid -> Veldstraat -> Meren -> Licht-aartseweg -> Bankloopstraat -> stuk Grensstraat -> Kasteelstraat -> Watertorenstraat -> Leemanslaan -> Hondsstraat -> Gestelstraat -> Gerheiden -> Doffen -> Neerbuul -> Hoogbuul -> Turfputten -> Bulestraat -> Dorp -> Sint-Maartenstraat -> Voortkapelseweg -> Kattestraat -> Drogebroodstraat -> Boerenkrijglaan -> Tramstraat -> Noorderwijkseweg -> Hezewijk -> Herentalseweg -> Stadsestraat -> Industrielaan -> Domuslaan -> sas Sint-Sebastiaanstraat.

Een ploeg maakt ook de belangrijkste fietsroutes en voetpaden aan scholen en openbare gebouwen geheel of gedeeltelijk sneeuwvrij.