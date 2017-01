Op donderdag 26 januari start men met aanpassingswerken aan de fietspaden van de Gierlebaan (vanaf kapperszaak tot in Gierle) en de Vennestraat in Gierle. Ook het wegdek van de Vennestraat nabij het centrum van Gierle wordt vernieuwd. De werken werden eerder uitgesteld door het aanhoudende vriesweer. Het einde van de werken is voorzien op 10 juli 2017, als de weersomstandigheden het toelaten.

De werken worden gefaseerd uitgevoerd:

FASE 1 buitengebied (Vennestraat tot Osseneersels + Gierlebaan): tot midden april 2017

FASE 2 overgangsgebied en kerngebied (Osseneersels – centrum Gierle): van midden april tot midden juni 2017

FASE 3 kruispunt Osseneersels + asfalteringswerken Vennestraat: van midden juni tot einde juni 2017

Tijdens de volledige duur van de werken wordt een omleiding voorzien:

Binnen de werkzone is éénnrichtingsverkeer richting Gierle van kracht. In de richting van Tielen moet je omrijden via Turnhoutsebaan, Veedijk en Zevendonkseweg

Bij fase 3: omleiding in twee richtingen. Fietsverkeer en voetgangersverkeer is altijd mogelijk in beide richtingen. De Lijn rijdt om in twee richtingen via de Messenakkerstraat en Walravens.