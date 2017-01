Vlaams minister van Natuur, omgeving en Landbouw Joke Schauvliege keurde vandaag 4.170.000 euro goed voor gemeentelijke rioleringswerken in Kasterlee. 'Concreet gaat het om een onderdeel van fase 2 van Masterplan De Met, de heraanleg van de Markt en de aansluitende straten in het centrum van Kasterlee', zegt een tevreden burgemeester Ward Kennes van. Een gescheiden rioleringsstelsel wordt aangelegd en tegelijkertijd wordt ook de Rulloop geherwaardeerd om het regenwater uit het centrum af te voeren via deze natuurlijke waterloop.

“Over een goed half jaar wilt de gemeente fase 1 van Masterplan De Met afronden met de opening van het nieuwe Ontmoetingscentrum en de ingebruikname van het plein achter het gemeentehuis waar momenteel de werken volop aan de gang zijn” zegt Ward Kennes. De toekenning van deze subsidies voor de rioleringswerken sluiten aan bij de eerdere toezegging van AWV om ook bij te dragen in de heraanleg van de Markt en het verleggen van de gewestweg N123. “Door ook de VMM en AWV als partners bij ons project te betrekken kunnen we het masterplan duurzamer en grondiger uitvoeren en de kosten voor dit fantastische dorpsvernieuwingsproject binnen de perken houden” besluit de burgemeester.