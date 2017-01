Laakdal plant de aanleg van verkeersremmers om het verkeer van de Meerhoutstraat aan beide zijden van de Geelsebaan af te remmen. Dezelfde opstelling komt er ook op het kruispunt van Geelsebaan-Heistraat. Dat zegt burgemeester Tine Gielis. Eind december gebeurden op het kruispunt Geelsebaan-Meerhoutstraat twee ongevallen op één dag en dit gaf aanleiding om in te grijpen, alvorens er dodelijke slachtoffers vallen, aldus Gielis. Omdat de Geelsebaan een gewestweg is, kan Laakdal daar zelf geen maatregelen treffen. Het agentschap wegen en verkeer beslist uiteindelijk hoe deze inrichting gaat verlopen en welke infrastructurele maatregelen genomen worden. Het gemeentebestuur van Laakdal wil niet wachten en neemt zelf al maatregelen op de Meerhoutstraat dat een gemeenteweg is. Op aandringen van Laakdal wordt binnenkort een dossier opgestart bij de provinciale commissie voor verkeersveiligheid om het kruispunt aan het vroegere café 'De 4 wegen' veiliger te maken. De commissie bekijkt de mogelijkheid om stopborden met ledverlichting te plaatsen, zegt de Laakdalse schepen voor mobiliteit Frank Sels. Om tot een definitieve en structurele oplossing te komen, blijft het gemeentebestuur de onveilige situatie aankaarten bij wegbeheerder AWV.