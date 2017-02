In Mol komt het geothermie project op de vroegere Balmatt-site in een stroomversnelling. VITO wil nu starten met de bouw van een echte geothermiecentrale. Op de site komen daarvoor warmtewisselaars, pompen, een bezoekerscentrum en een parking. Als er geen bezwaren worden ingediend, kan de bouw in maart al starten. De centrale moet op termijn gezinnen uit Mol en Dessel hun woning kunnen laten verwarmen voor 120 euro per maand.